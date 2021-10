Flere problemer på Fynske Motorvej betyder at trafikken påvirkes.

Som situationen er nu, melder Vejdirektoratet om, at der er forlænget rejsetid med i hvert fald 50 minutter, og måske også mere, og at man på nuværende tidspunkt mener, at kødannelsen vil være ovre efter myldretid.

Første problem, der opstod på motorvejen, var et uheld.

»Det er et harmonikasammenstød, men der var ikke nogen personskade. Vejbanen blev hurtigt ryddet derude,« siger vagtchefen ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Han kan ikke fortælle, hvor mange biler, der har været involveret. Til gengæld siger han, at de med sikkerhed har kørt for tæt.

»Man kan jo som udgangspunkt sige, at hvis der er nogen, der støder sammen, så har man altid kørt for tæt, men vi skal lige undersøge nærmere, inden vi ved, om der skal afgives bøde,« siger han videre.

Hos Vejdirektoratet forklarer de videre, at det ikke alene er harmonikasammenstødet, som har forårsaget forsinkelser på ruten.

Der er nemlig også et køretøj, der var gået i stå på samme strækning - ligeledes i vestgående retning - og det har været med til at forsinke trafikken yderligere. Det er længere mod vest tættere på frakørsel 51.

Dertil skal så lægges, at en lastbilchauffør ville hjælpe ved at spærre, så den havarerede bilist var i sikkerhed, men det gjorde, at der i en periode var spærret i begge spor.

»Vi har igen fået åbnet for et af sporene, men selvom vi kort var nede på en øget rejsetid på 50 minutter, stiger den desværre nok igen,« siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter.

Opdateres …