Kort før klokken 18:00 torsdag aften skete der et uheld på Fynske Motorvej ved afkørsel 51 Odense S.

En enkelt bil var kørt galt.

I forbindelse med uheldet var der derfor tæt trafik og kødannelse særligt forbi Odense. Ingen kom dog alvorligt til skade som følge af uheldet.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til B.T.

Uheldet giver en smule kø på motorvejen. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Uheldet giver en smule kø på motorvejen. Foto: Presse-fotos.dk.

»Vi har torsdag aften været til stede ved et uheld på motorvejen, men politiet er kørt derfra igen,« siger vagtchefen.

I forbindelse med uheldet blev der sendt en ambulance, men der var som nævnt ingen alvorlig personskade.

Efter at være blevet tilset, var føreren af bilen derfor i stand til ved egen hånd at komme fra ulykkesstedet. Der var dermed ikke brug for ambulancen.

Efter uheldet opstod der en del kø og tæt trafik omkring afkørsel 51 Odense S. Kort efter klokken 19:00 var køen dog igen afviklet, og trafikken glider derfor let og uforstyrret på Fynske Motorvej.