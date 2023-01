Lyt til artiklen

Trafikken over Fyn er onsdag formiddag ramt af et uheld.

Der har nemlig været et uheld på Fynske Motorvej, skriver P4 Trafik på Twitter.

Uheldet er sket på strækningen mellem Middelfart mod Odense.

Først blev venstre spor spærret lige for afkørsel 55 Aarup, men seneste melding lyder på, at der kun er et spor farbart.

Politiet og redning arbejder på stedet.