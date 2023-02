Lyt til artiklen

Der er sket et uheld på Den Nye Lillebæltsbro, hvilket spærrer trafikken i retningen mod Fyn.

Det skriver Vejdirektoratet.

Ifølge P4 Trafik er flere biler impliceret.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne for nuværende.

»Jeg kan ikke sige det endeligt, men mit bedste bud er, at der ikke er nogen alvorlig tilskadekomst. Vi arbejder selvfølgelig på højtryk for at yde den bedste redning og med at få ryddet stedet,« siger vagtchef Halfdan Kramer.

Vagtchefen oplyser, at to lastbiler og en personbil er impliceret.

I den forbindelse opstod der brand i den ene lastbil. Halfdan Kramer tilføjer, at man er ved at få slukket branden.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er opstået brand på ulykkesstedet. De opfordrer til, at bilister anvender Den Gamle Lillebæltsbro i stedet.

En bilist, der holder i køen, har sendt dette billede fra broen. Foto: Privatfoto Vis mere En bilist, der holder i køen, har sendt dette billede fra broen. Foto: Privatfoto

Trafikken kører i vestlig retning – dog med nedsat hastighed, lyder det.

Ulykken har gjort, at der ligger en del vragrester på broen, som skal fjernes, før trafikken kan genåbnes.

Man forventer, at trafikken bliver genåbnet i løbet af eftermiddagen.

B.T. følger sagen.