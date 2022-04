Morgentrafikken omkring hovedstaden er ramt af problemer efter et uheld, som lige nu giver massive køproblemer på både Motorring 3 og Køge Bugt Motorvejen.

Uheldet er sket på Amagermotorvejen i retning mod København omkring klokken syv torsdag morgen.

Det giver en del kø, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Uheldet er sket på strækningen fra Avedøre mod Ørestad ved tilkørsel 22 Gl. Køge Landevej.

I begyndelsen holdt to biler i venstre spor, og kun ét spor var farbart.

Kvart over syv skriver politiet dog på Twitter, at bilerne er flyttet til nødsporet, og at alle spor derfor åbner inden for »ganske kort tid.«

Ifølge Vejdirektoratet er der i øjeblikket en forlænget rejsetid på op til 35 minutter.

Politiet er på stedet, og P4 Trafik skriver, at der nu er kø frem mod motorvejskryds Avedøre både på Motorring 3 og Køgebugtmotorvejen.

Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet.