Et uheld på Køge Bugt Motorvejen sydgående mellem Vallensbæk Syd- og Ishøj Strand-afkørslen har skabt massiv kø onsdag eftermiddag.

Uheldet har betydet, at bilister kan forvente længere rejsetid.

Klokken 16 fortæller Vejdirektoratet til B.T., at der fortsat er forlænget rejsetid, men som bliver mindre inden for et kvarter.

Hvilken type uheld, der er tale om, er endnu uvist.

Seneste opdatering fra P4 Trafik er, at alle spor er farbare efter ulykken.

Der er stadig vejhjælp til stede, som holder i nødsporet.

Oprydningsarbejdet var færdigt klokken 15.45, efter både politi og redningsfolk havde været til stede på ulykkesstedet.

Opdateres...