Et sammenstød mellem to personbiler og en ambulance skabte torsdag eftermiddag trafikale udfordriger i det nordjyske.

For en stund var der nemlig lang kø i begge retninger på Hadsund Landevej ved Vaarstvej i Gistrup syd for Aalborg som følge af et uheld.

En ambulance og to personbiler var nemlig kørt sammen, fordi den ene bilist i et træt og uopmærksomt øjeblik overskred midterlinjen og stødte sammen med ambulancen.

Begge køretøjer endte på siden og i grøften, og da en tredje bilist forsøgt at undvige, tog pågældende samme tur.

»Føreren af part et og de to ambulancereddere er kørt på skadestuen for kontrol,« skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Det er i skrivende stund muligt at passere uheldsstedet, hvis man udviser forsigtighed.

Politiet forventer, at al oprydningsarbejde er overstået klokken 18.

Her vil trafikken atter kunne flyde, lyder det.