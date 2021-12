Tidligt mandag morgen er der sket et uheld på E45 Nordjyske Motorvej, der betyder, at vejen nu er helt spærret i nordgående retning.

Det er sket på strækningen fra Aarhus mod Randers mellem Tilst 47 og motorvejskryds Aarhus Nord.

Østjyllands Politi er til stede ved færdselsuheldet, der desværre ser alvorligt ud, oplyser de.

»Fire biler og en lastbil er involveret, og umiddelbart to alvorligt tilskadekomne. Det seneste, vi har fået melding om, er, at der er to fastklemte, hvoraf en af dem er i kritisk tilstand,« siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, til B.T.

Politi og redningsmandskab er på på stedet, oplyser Vejdirektoratet.

Oprydningsarbejdet forventes overstået i løbet af formiddagen, og der opfordres til, at man finder alternative ruter.

Fra E45 Horsens mod Randers mellem Aarhus S 49 og motorvejskryds Aarhus Nord er der opstået lang kødannelse.

»Man kan forvente forlænget rejsetid på op til 35 minutter lige nu,« siger vagtchefen ved Vejdirektoratet til B.T.

Opdateres …