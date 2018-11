Storebæltsbroen er søndag aften lukket i retning mod Fyn.

Det skyldes, at der er et sket et uheld på broen.

Det oplyser Storebæltsbroen på Twitter.

Hos Sydsjællands og Lollands Falsters Politi bekræfter vagtchef Søren Østervig, at der er sket et færdselsuheld på broen.

Trafikinformation:



I retning mod Fyn er der lukket for al biltrafik på grund af uheld. — Storebælt (@Storebaelt) November 11, 2018

Meldingen indløb klokken 19.47.

»Der er tre personer, der er kommet til skade - dog ikke i svær grad,« siger han.

Det er endnu for tidligt at sige, hvornår broen åbner for trafik i vestgående retning.

»Vi arbejder på højtryk derude,« siger Søren Østervig.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er kødannelse frem mod betalingsanlægget på Sjællandssiden.

B.T. følger situationen...