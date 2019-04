Østjyllands Politi opdaterer på Twitter, at fire tilskadekomne er kørt på skadestuen for behandling.

Vagtchef Lars Bisgaard oplyser, at to tilskadekomne er bragt til Skejby, og to til Randers Sygehus. Politiet arbejder stadig på at underrette de pårørende til de tilskadekomne.

Trafikken glider igen efter færdselsuheldet, som politiet fik melding om kl. 15.55 på Hobrovej i Randers NV.

Vagtchefen oplyser, at der er tale om to biler - en porsche og en suzuki, der er kørt sammen frontalt.

Sidstnævnte en familie med far, mor og barn siddende i bilen.

Østjyllands Politi meddelte tidligere på det sociale medie:

'Kørebanen er spærret, og trafikken står stille. 4 tilskadekomne - 1 fortsat fastklemt. Vi arbejder på stedet sammen med redningsberedskabet'.

Opdateres...