Fredag morgen er der sket et færdselsuheld i Hjallerup i Nordjylland.

Her er to biler kørt sammen i et vejkryds.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket i krydset Tylstrupvej/ Ålborgvej.

En person meldes lettere tilskadekommen, og politi og ambulance er på stedet.

