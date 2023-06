Før 07.30 er der sket et uheld på Hillerødmotorvejen i nordgående retning.

Uheldet er sket ved Værløse, skriver DR P4 Trafik på Twitter.

Nordsjællands Politi skriver yderligere i et tilsvarende tweet, at der er tale om et uheld mellem to personbiler.

Der er lige nu helt spærret på strækningen.

Redning er netop kommet frem.

Meldingen lyder, at der er voksende kø - og kiggekø i sydgående retning.

Artiklen opdateres...