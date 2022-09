Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag morgen er der sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning kort før 30 Solrød N.

Og uheldet er allerede begyndt at give kø på strækningen og den kø vil vokse markant.

Det bekræfter Vejdirektoratet til B.T.

»Det er et ret dårligt tidspunkt, at det er sket på. Det kommer til at give problemer for trafikken og kommer til at give rigtig meget kø,« siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside, så forventes uheldet overstået klokken 08.00. Og lige nu er der over 30 minutters forlænget rejsetid.

Til B.T. forklarer vagtchefen ved MIdt- og Vestsjællands Politi, at der er sket et uheld i modsatte vejbane også. Dermed er der formentlig tale om et uheld i den såkaldte 'kiggekø'.

Der er ingen melding om personskade.

Vejhjælp er på vej stedet.

B.T. følger morgentrafikken.