En personbil og en lastbil kørte torsdag morgen sammen i Limfjordstunnelen i Aalborg.

Derfor blev det nordgående spor fra Aalborg mod Nørresundby en overgang helt spærret.

»En personbil og en lastbil kørte sammen dernede, men der er heldigvis ingen tilskadekommende - kun materiel skade,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Tunnelen er et trafikknudepunkt i det nordjyske, og uheldet gav hurtig massiv kø på strækningen.

Nordjyllands Politi er i øjeblikket nede i Limfjordstunnelen, hvor der er sket et færdselsuheld i det nordgående spor. Trafikken er helt spærret i det nordgående spor, men vi arbejder på at få det åbnet hurtigst muligt. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 6, 2020

»Vi var lidt udfordret af, at et fejeblad skulle gennem køen for at fjerne personbilen. Det er den blevet nu,« siger Mads Hessellund.

Kort efter klokken ti blev et enkelt spor åbnet for trafik, og nu begynder trafikken igen at glide.

»Men det vil tage et stykke til at få afviklet køen,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet oplyser, at man regner med at kunne åbne helt for trafik igen inden længe.

Opdateres...