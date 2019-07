Et sammenstød mellem flere biler giver lang kø og problemer for morgentrafikken på Rute 6 i Nordsjælland.

Politi og redning er rykket ud til Roskildevej mellem Gørløse og Hillerød.

»Det er et harmonikasammenstød med tre biler, og vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at få ryddet op derude,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Flemming Hansen.

Der er lang kø og begge vognbaner er i øjeblikket spærret, og det giver en del problemer for morgentrafikken.

»Det er en hovedvej, og vejen er i øjeblikket helt spærret, så der er en del biler,« siger vagtchefen, som ikke tør skyde på, hvor lang rækken af ventene biler er.

Heldigvis lyder de foreløbige meldinger på, at der kun skulle være tale om lettere tilskadekomne.

Det er endnu uvist, hvornår vejen bliver helt åbnet igen.

»Vi arbejder så hurtigt som muligt og håber, at det ene spor snart bliver åbnet igen.«