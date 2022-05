I alle regnbuens farver bevæger op mod 8000 mennesker sig lørdag igennem Aarhus Midtby.

Aarhus pride løber nemlig af stablen, hvor den store menneskemængde er samlet for at kæmpe for lige rettigheder og muligheder for alle – uanset kønsidentitet eller seksuel orientering, som Aarhus Pride selv formulerer det.

Den store parade vil dog også påvirke trafikken.

Både Nørreport/ Kysvejen og Havnegade/ Mindebrogade vil blive afspærret.

Desuden vil bus 12, 15, 123 og 200 omlægges. Ændringerne kan ses her.

Østjyllands Politi forventer, at trafikken vil være påvirket mellem klokken 11 og 13.30 lørdag.

Ruten gennem Aarhus til lørdags pride. Vis mere Ruten gennem Aarhus til lørdags pride.

Aarhus Pride har ikke afholdt sit store optog i to år grundet corona, og der er derfor lagt op til den helt store fest i Smilets By.

Paraden starter klokken 11.30 ved Bispetorv og ender ved Pier 3 på Aarhus Ø.