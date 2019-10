På Sjælland stiger priserne på den offentlige transport - igen.

Det skete senest i januar tidligere på året, hvor den gennemsnitlige stigning lød på 2,1 procent.

Nu skal de mange rejsende indstille sig på en ny stigning, når priserne på den offentlige transport skal reguleres 19 januar 2020. Priserne reguleres en gang om året.

Denne gang vil priserne i gennemsnit stig med 1,6 procent på busser, toge og metro på Sjælland. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.

D. 19 januar 2020 vil priserne på offentlig transport i gennemsnit stige med 1,6 pct. Foto: Henning Bagger Vis mere D. 19 januar 2020 vil priserne på offentlig transport i gennemsnit stige med 1,6 pct. Foto: Henning Bagger

Justeringen af priserne på den offentlige transport sker en gang om året, fordi trafikselskabernes indtæger skal kunne følge med den almindelige prisudvikling i samfundet.

Det er DSB, Metroselskabet og Movia, der kaldes Din Offentlige Transport (DOT), der står for at justere priserne hvert år.

Din Offentlige Transport siger, at man justerer priserne, så der er en logisk sammenhæng mellem priserne på de forskellige muligheder, som man tilbyder.

»Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en logisk sammenhæng mellem priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En del kunder vil få uændrede priser, mens andre kunder vil få stigninger, som er højere end 1,6 procent.,« siger formand for DOTs bestyrelse, Camilla Struckmann.

Fakta om prisstigningerne Priserne stiger med mere end de gennemsnitlige 1,6 procent for følgende rejser: Pendlerkort til 2-6 zoner samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 pct. til 3,8 pct. - svarende til 15-40 kr. pr. 30 dage.

Rejsekortrejser på 3-6 zoner samt 12-14 zoner vil opleve stigninger fra 2,2 pct. til 4,1 pct. - svarende til stigning på 50 ører for en 3 zoners rejse til max. 3 kr. for en lang rejse.

Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning (enkeltbillet og rejsekort) fra 13 til 14 kr. Mindsteprisen har ikke været justeret siden 2014. Priserne ændres ikke for følgende billettyper: Enkeltbilletter

Periodekort for blinde

Institutions og skoleklassekort

Billetter til turister - CityPass

Periodekort til pensionister Kilde: Movia

Movia skriver, at nogle passagerer ikke vil opleve prisstigninger, mens andre vil opleve mere end 1,6 procent i sigtning.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der fastsætter, hvor meget priserne i gennemsnit må stige.

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 millioner passagerer om året på deres mange linjer.

En oversigt over taksterne på alle billettyper fra den 19 januar 2020 kan ses på Din Offentlige Transports hjemmeside.