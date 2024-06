OPDATERING: Tunnelen er nu blevet genåbnet.

Guldborgsundtunnelen er spærret i begge retninger lige nu.

Det skriver DR P4 Trafik Syddanmark på X.

Et køretøj er havereret på stedet.

Redningskøretøjer er på vej.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi skriver på X, at man kan har patruljer fremme for at lede trafikken mod afkørsel 44 og 45 mod Guldborg.