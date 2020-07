Gode råd til motorcyklister og bilister

Gode råd til motorcyklisterne:

- Speedometeret: Overhold hastighedsgrænserne. Dødsulykker med motorcykler skyldes ofte for høj fart, og at andre fejlvurderer, hvor hurtigt du kører.

- Sikkerhedsudstyret: Hav altid det korrekte sikkerhedsudstyr på, når du kører motorcykel. Overvej eventuelt en airbagvest.

- Synlig for bilisterne: Gør dig synlig med motorcykeltøj eller hjelm i pangfarver.

- Sørg for, at din køreteknik er i orden. Hvis din rutine er rusten, så tag et køreteknisk kursus.

Gode råd til bilisterne:

- Vær forberedt på at motorcykelsæsonen er i gang og hold ekstra øje. Man kan nemt overse en motorcyklist i trafikken.

- Brug god tid på at orientere dig. Brug side- og bakspejl. Motorcykler kan komme meget hurtigere, end du tror.

- Brug god tid til at orientere dig når du krydser eller svinger ind på en vej.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik og FDM