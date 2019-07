Der er sket intet mindre end tre uheld på Vestmotorvejen mellem Slagelse og Korsør.

Alle tre uheld er i vestgående retning mod Storebæltsbroen.

Et uheld ved Slagelse, et ved Vemmelev og et tættere på Korsør.

Det melder vagtchefen hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi Ole Hald til B.T.

»Vi ved ikke umiddelbart mere om det, da vi er på vej dertil nu, men det giver en voldsom kødannelse,« forklarer han.

»Derfor anbefaler vi, at man enten kører ind til siden, kører en anden vejen eller afventer nye meldinger.«

»Hvis man kører derhen, så ender man alligevel bare med at sidde i kø,« siger Ole Hald.

Der er endnu ikke nogen tidshorisont på, hvornår trafikken ruller igen.