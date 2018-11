Det er i øjeblikket tre kilometer kø på Østjyske Motorvej på grund af en ulykke.

Fire køretøjer var impliceret i ulykken, der skete mellem afkørsel 46 (Århus nord) og afkørsel 47 (Tilst) onsdag morgen.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

'Politiets indsatsleder oplyser, at der er fire køretøjer impliceret, hvor alle holder ude i nødsporet. En vognbane er delvist spærret, så kun passage i 2. vognbane', lyder det.

Politiets indsatsleder oplyser, at der er 4 køretøjer impliceret, hvor alle holder ude i nødsporet. 1 vognbane er delvist spærret, så kun passage i 2. vognbane. Ingen alvorlig tilskadekomst. Der er ca. 3 km kø frem mod uheldsstedet, så forsinkelse må påregnes. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 7, 2018

Politiet oplyser samtidig, at ingen er kommet alvorligt til skade under ulykken.

'Der er cirka tre kilometer kø frem mod uheldsstedet, så forsinkelse må påregnes', oplyser politikredsen.

Tidligere på morgenen lød det fra Østjyllands Politi, at to køretøjer var kørt sammen på strækningen og holdt i nødsporet. Ved 08:40-tiden oplyser politiet nu, at der er fire biler impliceret i ulykken.

På Vejdirektoratets hjemmeside oplyses det, at oprydningsarbejdet tidligst forventes afsluttet klokken 09:30.

