Det var en norsk dreng på syv år og hans 34 år gamle far, der lørdag formiddag blev dræbt, da de i en personbil stødte sammen med et tog på letbanen i Trustrup på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Østjyllands politi har via norsk politi fået bekræftet, at der er foretaget underretning af de pårørende i Norge.

'Herudover kan Østjyllands Politi nu bekræfte, at de afdøde fra ulykken er identisk med 2 norske statsborgere på henholdsvis 34 og 7 år. De 2 overlevende fra den norske personbil er identiske med en 32-årig kvinde og en 6- årig pige', hedder det i pressemeddelelsen.

En bil er væltet om på siden efter sammenstødet. Foto: ØXENHOLT FOTO

Østjyllands Politi har tidligere oplyst, at de to overlevende fra ulykken er blevet indlagt på Skejby Sygehus. De er uden for livsfare.

Der var ingen bom ved den jernbaneoverskæring, hvor den norske dreng og hans far lørdag formiddag blev dræbt ved jernbaneoverskæringen ved Albøgevej i Trustrup på Djurs.

Det oplyser en mangeårig nabo til ulykkesstedet til B.T.

»Der er et stop-signal. Man var ved at gøre klar til at opsætte bomme, men de var ikke kommet op endnu,« siger naboen, der ikke mindes, at der har været andre ulykker ved jernbaneoverskæringen i de 64 år, han har boet og haft sin gang i området.



»Jeg passerer selv overskæringen flere gange dagligt, og jeg har ikke oplevet, at signalet ikke har virket,« siger naboen, der opdagede den tragiske ulykke, da hylende sirener fra ambulancer skar gennem luften.

Michael Borre, direktør i Aarhus Letbane, bekræfter, at der i øjeblikket ikke er nogen bom ved jernbaneoverskæringen.

»På lige præcis den her overkørsel har man fjernet de gamle bomme for at sætte nogle nye op bagefter. Resten af anlægget var med alarmklokker og lyssignal. Så det er stadig en sikret overkørsel. Hvis man kigger på billeder fra ulykkesstedet, kan man se, at bom-anlægget står uden bomme lige nu,« siger han og tilføjer:

»Alle overkørsler i Danmark ejes af BaneDanmark, som var ved at opgradere præcis den og en række andre overkørsler i forbindelse med et hastighedsopgraderingsprojekt på Grenaa-banen.«