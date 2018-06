Der er i øjeblikket massiv kø på Køge Bugt Motorvejen fra Køge mod Avedøre i retning mod København.

Bilister bør forvente forlænget rejsetid på op mod en time, lyder det fra Vejdirektoratet.

'Forlænget rejsetid på op til 56 minutter', oplyses det.

Ifølge P4 Trafik København og Sjælland opstod køen efter et trafikuheld tidligt mandag morgen.

'Massiv kø på Køge Bugt Motorvejen i retning mod København her til morgen. Det skyldes et uheld kort før Greve Nord, hvor kun to spor er farbare i øjeblikket. Find tålmodigheden frem, og forvent ekstra rejsetid på godt 50 min', lød det fra radiostationen på Twitter.

Massiv kø på #KøgeBugtMotorvejen i retning mod København her til morgen. Det skyldes et uheld kort før Greve Nord, hvor kun to spor er farbare i øjeblikket. Find tålmodigheden frem, og forvent ekstra rejsetid på godt 50 min. #trafikradio #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) June 18, 2018

Alle spor er åbne igen, men der er fortsat massiv kø på strækningen.

