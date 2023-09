Opdatering: Oprydningsarbejdet er overstået, og der er nu åbnet for al trafik igen.

Et uheld mellem to personbiler betyder i øjeblikket, at øvrige bilister skal finde alternative ruter.

Sådan er situationen lige nu i Møgeltønder efter et færdselsuheld.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Uheldet er sket mellem Schackenborgvej og Møllevej, hvorfor man har spærret for al kørsel på strækningen.

Ingen personer er umiddelbart kommet til skade, men en af bilerne ligger på taget, og politiet arbejder på at få en person ud.

Politiet opfordrer til at finde alternative ruter i området.

»Oprydningen kan komme til at tage tid,« skriver politiet på X og tilføjer, at tidshorisonten er ukendt.

B.T. følger sagen.