Et trafikuheld nu på Hillerødmotorvejen i nordgående ved Bistrupvej skaber massiv kø lige i øjeblikket.

Politiet fik en melding om, at to biler var kørt sammen klokken 16.14, og man er netop ankommet til stedet.

»Jeg ved endnu ikke, hvad tilstanden på personerne i bilerne er, men der er en ambulance på stedet,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jan Hedager.

Man forsøger at lede bilerne op over motorvejen via nærliggende frakørsler.

Vagtchefen kan endnu ikke sige noget om, hvornår stedet er ryddet.

»Vi anbefaler at billister finder alternative ruter,« siger han.

Opdateres...