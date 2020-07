Der er lige nu en del kødannelse på Hillerødmotorvejen.

Det skyldes et færdselsuheld, hvor en bil er forulykket. Der er dog ingen, der er kommet alvorligt til skade i ulykken.

»Det er et solouheld, og der er en enkelt person, der er kørt til tjek på skadestuen,« siger vagthavende ved Københavns Vestegns Politi Lise Jensen til B.T.

Det har skabt en del kø, men Lise Jensen fortæller, at den forulykkede bil er blevet fjernet fra vejen, og at trafikken så småt begynder at glide igen.

