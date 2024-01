Flytrafikken til og fra Danmark kan 'blive påvirket', efter USAs luftfartsmyndighed (FFA) har udstedt et midlertidigt påbud mod flyvninger med en særlig type Boeing-passagerfly.

Det oplyser Trafikstyrelsen til B.T.

Påbuddet blev udstedt lørdag, efter at et Boeing 737 Max 9 med 171 passagerer lørdag måtte nødlande i USA grundet en alvorlig fejl.

»Selvom der ikke er registreret fly af denne type i Danmark, kan flytrafikken til og fra Danmark alligevel godt blive påvirket, da flere andre europæiske luftfartsselskaber anvender netop denne flytype,« lyder det fra kontorchef Michael Dela.

Et vinduespanel blæste ud af Boeing 737 Max 9-flyet opereret af Alaska Airlines lørdag morgen dansk tid. Det betød, at der var helt åbent til passagererne i kabinen, og at piloten måtte nødlande. Ingen kom dog til skade.

Turkish Airlines har søndag morgen meldt ud, at flyselskabet trækker fem fly af samme model ud af drift for at undersøge sikkerheden.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) oplyser til B.T., at man på baggrund af hændelsen i USA har 'vedtaget' en forsigtighedsforanstaltning udstedt af den amerikanske luftfartsmyndighed (FFA).

Det er dog uklart, om det betyder, at flyene i EU vil blive holdt på jorden midlertidigt.

EASA bemærker, at ingen europæiske luftfartsselskaber under sikkerhedsagenturet flyver Boeing 737 Max 9-fly med 'samme konfiguration' som det fly, der lørdag blev ramt af en ulykke i USA.

Alligevel skal EASA nu beslutte, hvad der skal ske – hvis noget – med den pågældende flytype i Europa, oplyser Trafikstyrelsen.

»I denne sag har den amerikanske luftfartsmyndighed orienteret den europæiske luftfartsmyndighed om sagen, hvorefter EASA melder ud, hvad der skal ske,« udtaler Michael Dela.

I første omgang kan det betyde, at der skal foretages grundige undersøgelser, før de må flyve igen.

»Vi forventer, at den europæiske luftfartsmyndighed om kort tid udsender et tilsvarende direktiv som det amerikanske om, at flytypen skal gennemgå en op til otte timer lang inspektion, før flyselskaberne igen må sende flyet på vingerne.«

Der er ifølge USAs luftfartsmyndighed omkring 182 fly af den omtalte type i verden, som nu skal inspiceres, lyder det fra Trafikstyrelsen.

B.T. var lørdag i kontakt med flyselskabet Norwegian, som er et af de flyselskaber, der opererer med Boeing 737 Max-fly i Danmark. Her er man dog ikke omfattet af problemet, da flyselskabet bruger den model, der hedder 8 til sidst, og ikke 9 som det ulykkesramte fly lørdag morgen.

Fra TUI lyder meldingen også, at man 'ikke bruger denne flymodel i Danmark'.

Det fremgår af Icelandairs hjemmeside, at flyselskabet benytter sig af Boeing 737 Max 9-fly, men B.T. har endnu ikke haft mulighed for at få en kommentar herfra.