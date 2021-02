Til trods for adskillige advarsler om spejlglatte og våde veje bliver alt for mange taget i fartkontrol.

»Når vi alle ved, hvor koldt det har været med is og sne, så er vi negativt overrasket over, at folk kører for hurtigt. Det er trist,« lyder det fra Thomas Ottesen, politikommissær hos Nordjyllands Politi.

I hans politikreds har man opsat lasermålere flere steder omkring Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aalborg i løbet af ugen.

Det blev i alt til 124 registrerede overskridelser af fartgrænserne, heraf var 102 af disse sager til et klip i kørerkortet. Og 13 kørte endda med en hastighed, der er ensbetydende med en frakendelse af førerretten. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ottesen mener dog ikke, at det kun er i Nordjylland, man oplever problemet:

»Det er ikke bare et lokalt udtryk. I hele landet er der færre biler på vejene på grund af corona, og det får bilister til at køre hurtigere.«

Dette slår politiet altså ned på ved at udskrive bøder. Og det vil de fortsat gøre, nu når temperaturen går fra minus til plus.

»Det bliver ikke mindre farligt at køre for hurtigt de næste dage, fordi der er en stor mængde vand på vejene. Derfor vil vi også øge indsatsen, i takt med at temperaturen stiger,« siger Ottesen.

Selvom det er fristende med en 'tung højrefod', fordi der er mere plads på vejene end normalt og temperaturen stiger, så skal man huske sin sunde fornuft.

I pressemeddelelsen skriver politiet nemlig også, at for høj hastighed er en medvirkende faktor i mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken. Dødelig udgang sker i knap 30 procent af uheldene.