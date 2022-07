Lyt til artiklen

Efter skyderiet ved Field’s på Amager en koncert med Harry Styles i Royal Arena her til aften blevet aflyst.

For at fragte gæster fra Royal Arena hjem er metrolinjerne M1 og M2 midlertidigt lukket for andre rejsende – og det betyder trafikkaos ved metrolinjens sidste station i Vanløse.



Mange er mødt op i biler for at hente deres pårørende.

»Der er biler over det hel. Det er virkelig kaotisk,« fortæller en beboer i området B.T.

Han har filmet en video fra sin lejlighed, du kan se øverst i artiklen.

Københavns Politi skriver i en pressemeddelelse, at det er for at hjælpe gæsterne hjem, man benytter metroen.

»Cityringen vil fortsat køre, ligesom også S-tog, almindelig tog og busser kører som normalt,« lyder det.

»Gæsterne i Royal Arena vil blive fragtet til Kronen Vanløse Torv 1 i Vanløse, hvorfra de kan tage hjem eller blive hentet af pårørende,« skriver politiet.

Der vil være mulighed for at modtage psykologhjælp på stedet.