Søren Frichs Vej i Aarhus vil være spærret for gennemkørsel i hele uge 7.

Nærmere bestemt gælder det krydset Søren Frichs Vej/Tousvej i Aarhus, som vil være spærret fra lørdag 12. februar til søndag 20. februar.

Det betyder, at bilister i perioden skal vælge andre veje for at komme fra Viby Ringvej til Vestre Ringgade og omvendt, oplyser Aarhus Vand.

Det skyldes, at Aarhus Vand er i gang med at klimatilpasse Åbyhøj til de stigende regnmængder. I den forbindelse etableres der rørføring for Aarhus Vand gennem krydset Søren Frichs Vej/Tousvej.

Afspærringen gælder privat og offentlig trafik, mens gående og cyklister fortsat kan passere.

Der er fra torsdag 10. februar skiltet om afspærringen ved krydset Søren Frichs Vej/Tousvej.

I weekenden bliver der skiltet om afspærringen ved Viby Ringvej/Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade/Søren Frichs Vej.

Trafikanter kan i perioden i stedet benytte Silkeborgvej og Åhavevej/Skanderborgvej.