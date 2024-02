Trafikanter kan lige så godt indstille sig på, at det er ikke bliver muligt at komme forbi lige foreløbigt.

Der er absolut ingen passage på den ellers ret trafikerede hovedvej Rute 11 ved Thisted.

Her er en strækning på fem-seks kilometer af det, der også kaldes Oddesundvej, fuldstændig afspærret i begge retninger.

»Vi har prøvet at sætte en prop i begge ender, så trafikken kan blive ledt udenom uheldsstedet,« siger Henrik Skriver Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Thisted.

Det var en vindmølletransport, der i nat ved kl. 2-tiden kørte ubehjælpeligt fast under den bro, der fører Thorstedvej over Oddesundvej inden for den nu afspærrede strækning.

Og på B.T.s optagelser fra stedet kan man se, at det gik voldsomt for sig.

Selve lastbilens førerhus og lad er eksempelvis blevet flået fra hinanden.

Og så sidder et tonstung, skriggult vindmøllehus altså kilet fast under broen – der har fået store skader.

Cementdele er tydeligt er blevet skubbet fra hinanden, mens der er revner og store buler i asfalten. Metalafskærmningen fremstår bøjet og vredet ud af sin sædvanlige form.

Endnu er der ingen tidshorisont for, hvornår vejen igen kan åbnes.

»Jeg tror, at vi kommer godt ud på dagen,« siger Henrik Skriver Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi:

»For det første har broen faktisk taget en del skade, og der skal nogen ud og vurdere, hvor beskadiget eksempelvis selve brofaget er. Dernæst skal der lægge en plan for, hvordan selve fritrækningen skal ske.«

Også broen, Thorstedvej, er selvfølgelig spærret.

Politiet har i løbet af formiddaggen fået sat skilte op i hele området, der skulle lede trafikken sikkert ad andre veje.

»Vi appellerer til at folk overholder skiltning,« siger politikommissær Henrik Skriver Jensen:

»Fordi det er uge 7 og vinterferie, har vi dog en forhåbning om at trafikmængden er lidt mindre end ellers.«