Morgentrafikken i Hovedstadsområdet er ramt af kø og store forsinkelser onsdag morgen. Det skyldes kombinationen af voldsom nedbør natten til onsdag og et uheld ved Kalvebodbroerne.

Det har fået mange bilister til at skyde genvej - men det gør kun ondt værre.

Onsdag morgen ved 7.15-tiden er der 40 minutters forlænget rejsetid fra E20 Køge Bugt Motorvejen mod Ørestad.

Det skyldes dels uheldet ved Kalveboderne, og dels at der ved frakørsel 20, København C, i flere timer kun var et spor åbent i retning mod Ørestad.

Politiet lukkede de andre spor, fordi der efter den megen nedbør natten til onsdag lå meget vand på vejbanen. Omkring klokken 7.25 er alle spor igen farbare, oplyser P4 Trafik på Twitter.

Køen har fået mange bilister til at skyde genvej gennem indre by, men det er en rigtig dårlig idé.

'Det vil stadig være hurtigere at blive på motorvejen, end at køre ind i gennem byen. Der er allerede nu kø,' skriver TrafikkenHovedstaden, som Københavns Kommune og Vejdirektoratet står bag, på Twittter.

Kødannelsen på Køge Bugt Motorvejen starter allerede mellem tilkørsel Vallensbæk S og Kalvebodbroerne.

Også i retning mod Sjælland er der problemer i morgentrafikken.

Der er 15 minutters forlænget rejsetid på E20 Øresundsmotorvejen til Amagermotorvejen mod Avedøre mellem Tårnby og København C.

Her skyldes køen alene vand på vejen.

De trafikale problemer forventes at vare ved indtil myldretidstrafikken er aftaget.