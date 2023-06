Skal du ud at køre med S-toget her i weekenden?

Så kan det være en meget god idé lige at tjekke køreplanerne – for der er nemlig ændringer på samtlige S-togslinjer.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Ændringerne træder i kraft fra fredag aften omkring klokken 21.30.

Her er ændringerne Linje A er eneste S-tog mellem Østerport og Svanemøllen og kører i ændrede tider mellem Køge og Svanemøllen.

Linje B kører i ændrede tider mellem Høje Taastrup og København H samt mellem Svanemøllen og Farum.

Mellem Høje Taastrup og København H kører der færre S-tog i dagtimerne.

Linje C kører mellem Frederikssund og Østerport.

Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup og fortsætter hvert 20. minut til Klampenborg.

S-togene kan køre fra et andet spor end normalt på Østerport, Nordhavn, Svanemøllen, Danshøj, Hvidovre, Rødovre og Brøndbyøster St. Kilde: DSB

»På grund af sporarbejde i weekenden fra fredag den 2. juni til og med søndag den 4. juni er der ændringer på alle S-togslinjer,« lyder det.

Det betyder blandt andet, at der er et ændret antal afgange og tider på flere strækninger, mens andre S-tog kan køre fra andre spor end normalt.

Ændringerne ophører igen på mandag.

Du kan se et overblik over de forskellige ændringer i faktaboksen her i artiklen.