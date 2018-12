'Skal der lig på bordet?'

Sådan spurgte Torben Koust Enevoldsen i 2015 danskerne, efter en bilist kvæstede tre vejarbejdere på Herlev Ringvej.

Og mandag var det lige præcis det, der skete.

Der kom nemlig 'lig på bordet', da en 63-årig Falck-ansat blev dræbt i en trafikulykke på Vestmotorvejen, efter en 19-årig bilist torpederede en skiltevogn.

Til stor frustration hos Torben.

»Jeg synes, det er ufatteligt, at det skal koste menneskeliv, at vi ikke er opmærksomme. Vi går en del ude på vejene og tænker på det. Jeg tænker hver dag, om jeg skal dø,« fortæller han.

Han oplever næsten dagligt, at de danske bilister kommer susende i deres biler med et fokus, der er farligt for vejarbejderne.

»Det bliver oftere og oftere, at man lige må hoppe en halv meter for at komme væk fra en bil,« fortæller han.

Selv har han et par gange måttet springe fra en bil, der kom kørende mod ham, og i 2015 blev hans makker snittet af en stort køretøj.

Loven er skruet sådan sammen, at det giver dobbelt så store bøder, når man bliver taget i en lovovertrædelse ved et vejarbejde.

Men det er ifølge Torben ikke nok.

»Det er trist, at der skal lig på bordet, men det bliver spændende, om der sker noget. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi straffer hårdere. Dobbeltbøder ved vejarbejde hjælper ikke. Folk kører stadig som død og helvede,« siger han.

To gange mandag blev en skiltevogn påkørt, hvilket altså krævede et offer ved den ene påkørsel.

Den 19-årige bilist, der kørte ind i skiltevognen på Vestmotorvejen, er sigtet for uagtsomt manddrab, men det er endnu ikke fastslået, hvad der fik manden til at ramme den ellers oplyste vogn.

Torben oplever dog tit en særlig grund til, at de danske bilister kommer faretruende tæt på vejarbejderne.

»Hovedparten af dem, der kører lige forbi os, sidder med hovedet begravet i mobilen. Det er, som om folk tror, at de sagtens kan køre bil, selvom de sidder og laver alt muligt andet. Hvis man kan overse en skiltevogn med blå blink og gul pil, så har man ikke kigget ud ad forruden,« konstaterer vejarbejderen.