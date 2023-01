Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Togene holdt i længere tid stille på og omkring Tommerup Station – heriblandt Odense Station.

Der var en fejl på et sporskifte ved Tommerup, som gjorde det umuligt for tog at passere stationen.

Efter en halv times tid fik man udbedret fejlen, men det betyder nu store forsinkelser, da de afventende tog holder i kø for at fortsætte deres rute.

Desuden er der fortsat fejl ved et enkelt sporskifte ved Tommerup Station.

Trafikken flyder altså langt fra som smurt.

Er du mere end 30 minutter forsinket, træder DSB´s Rejsetidsgaranti i kraft.

Du kan søge om kompensation for din billet på DSBs hjemmeside.

B.T. følger sagen.