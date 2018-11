Adskillige tog har holdt stille på og ved Københavns Hovedbanegård. Derudover er flere andre togafgange på Sjælland forsinkede eller aflyst.

Det skyldes, at en del af DSB's lokomotivpersonale tidligere onsdag valgte at nedlægge arbejedet. Kort før klokken 13:00 melder DSB, at lokomotivførerne har valgt at genoptage arbejdet. Togtrafikken er dog stadig påvirket af strejken.

'Vi kører derfor færre regionaltog på Sjælland, og der er forsinkelser på de tog, som kører. Vi forventer, at forsinkelserne vil fortsætte resten af eftermiddagen,' skriver DSB på sin hjemmeside.

DSB skriver på sin hjemmeside, at IC- og ICLyn-tog mellem København og Jylland kan være forsinkede.

'Vi kører tog én gang i timen til og fra Kalundborg samt til og fra Nykøbing F,' tilføjer DSB og fortsætter:

'Regionaltogene til og fra Slagelse samt Holbæk er aflyst, mens andre tog vil standse ekstra mellem Roskilde og Holbæk samt på Borup, Viby Sj., Trekroner og Hedehusene stationer.'

Kystbanen har været taget helt ud af drift, men er så småt begyndt at køre hvert 20. minut. Togene stopper ved alle stationer mellem Helsingør og Malmö C. Myldretidstog er dog aflyst.

Linje B vil køre med større tog til/fra Høje Taastrup.

DSB og fagforeningen Dansk Jernbaneforbund har ifølge Ritzau de seneste uger forhandlet om en ny arbejdstidsaftale.

Der er blandt andet uenighed om, hvor meget indflydelse de ansatte skal have på planlægningen af arbejdet.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund er parterne 'langt fra hinanden'.

Baggrunden for striden er, at DSB har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri og derfor har opsagt de statslige overenskomster. De ansatte hos DSB skal derfor over på private overenskomster. I den forbindelse har DSB opsagt en lang række lokalaftaler med de ansatte.