Togtrafikken i København er sat i stå på grund af manglende kørestrøm.

Kørestrømmen er dog kommet igen, men situationen medførte, at flere toge enten er forsinkede eller helt er blevet aflyst.

Tidligere opfordrede DSB passagere ved Københavns Lufthavn og Ørestad til at tage metroen i stedet for toget.

»Der har været en fejl på kørestrømmen. Det har betydet, at der ikke kunne køres mellem Københavns hovedbanegård og Østerport Station. Det er nu udbredret, og togene kører igen. Trafikken vil være påvirket resten af aftenen,« oplyser Banedanmarks pressetjeneste til B.T.

Banedanmark opfordrer togrejsende til at benytte sig af rejseplan for at orientere sig.

S-togene og metroen kører normalt.

