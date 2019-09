Cigaretskod, kaffekopper, burgerpapir og ildelugtende madrester er ofte en helt naturlig del af omgivelserne, når danskerne står på togstationer og venter på at komme videre.

Faktisk er trafikknudepunkterne i Danmark så belastede af uhumsk affald, at det er nogle af de mest beskidte steder i landet.

Et problem, der ikke er blevet mindre med årene.

»Det er tankevækkende, at folk sviner så meget på togstationer. Normerne for, hvordan man opfører sig i det offentlige rum, er blevet svækket. Ansvarsfølelsen for vores fælles arealer er ikke længere så stor,« forklarer Johannes Andersen, sociolog ved Aalborg Universitet:

På Flintholm Station på Frederiksberg flyder det med hundredvis af skod, der har gemt sig mellem brostenene. Så selvom der gøres rent på stationen mandag middag, da B.T. kort besøger stationen, ligger skoddene tilbage til frit skue for passagererne. Vis mere På Flintholm Station på Frederiksberg flyder det med hundredvis af skod, der har gemt sig mellem brostenene. Så selvom der gøres rent på stationen mandag middag, da B.T. kort besøger stationen, ligger skoddene tilbage til frit skue for passagererne.

»Det hænger sammen med øget egoisme, hvor man udelukkende har øje for sig selv. Der er en ligegyldighed over for, om man efterlader noget skrald på en station, for man skal jo bare hurtigt videre i teksten. At andre skal bruge stedet, fylder ikke så meget.«

De store mængder skrald er ikke helt uproblematiske.

For et er, at det er ulækkert.

Men skrald bidrager også til en følelse af utryghed blandt nogle passagerer, viser en ny undersøgelse fra Passagerpulsen Forbrugerrådet Tænk.

På Nørreport Station er papir-containere blevet forvekslet med en skraldespand. Vindstød skubber derefter skraldet videre ud over stationsarealet. Vis mere På Nørreport Station er papir-containere blevet forvekslet med en skraldespand. Vindstød skubber derefter skraldet videre ud over stationsarealet.

Har du oplevet voldelige eller andre utrygge hændelser på en togstation, så skriv til npkj@bt.dk

Hos Banedanmark, der har ansvaret for togperronerne i Danmark, er man træt af de store mængder skrald, der smides på togstationerne hver eneste dag.

»Der er en tendens til, at folk sviner i vores fælles, offentlige dagligstue, så stationerne ikke er et lækkert sted at opholde sig, mens man venter på toget,« siger Mads Thostrup, områdechef for Banedanmark:

»Vi har set en ligegyldighed i samfundet, der medfører, at folk smider deres skrald og lader andre rydde op efter sig.«

På Flintholm Station er flere i færd med at rydde op efter lemfældigt smidt skrald, da B.T. besøger stationen. Vis mere På Flintholm Station er flere i færd med at rydde op efter lemfældigt smidt skrald, da B.T. besøger stationen.

Han forklarer, at man eksempelvis på strækningen mellem Hovedbanegården og Østerport i København er så plaget af skrald, at man er til stede 24 timer i døgnet for at rydde op.

Hos interesseorganisationen Hold Danmark Rent overrasker tilstandene på de danske togstationer ikke.

De seneste fem år har deres rapporter vist, at landets togstationer og arealerne omkring dem er nogle af de allermest belastede af skrald i Danmark.

»Folk har lidt nemmere ved slippe deres affald på de her arealer, fordi de ikke har noget tilhørsforhold til stedet. Og når der først ligger skrald, så er der en tendens til, at der kommer mere, fordi der breder sig en opfattelse af, at her er det okay at smide sit affald,« forklarer Anette Juul, projektleder i Hold Danmark Rent.

FAKTA: Sådan forklarer folk, at de smider skrald på gaden I forbindelse med de årlige rapporter har Hold Danmark Rent undersøgt, hvorfor folk smider skrald på gader og stræder. »De fleste har jo en rigtig god forklaring, når man spørger dem, hvorfor de lige har smidt noget skrald. Der var ikke lige en skraldespand, eller der var en fugl, som hev skraldet op af spanden,« forklarer Anette Juul: »Vi er ret gode til at overbevise os selv om, at det var okay at smide skrald. Det er de færreste, som direkte siger, at de er helt ligeglade med at smide affald.« Hun forklarer, at der faktisk også er en positiv bevægelse i gang i forhold til at smide skrald på gaden. »Vi ser faktisk en stigning i antallet af mennesker, der tager ansvar og samler skrald op. Så det hører også med til historien.«

Hun forklarer, at forskning har fastslået, at når der er rent og pænt, føler folk sig trygge og glade.

Men hvis der snavset og masser af affald, skaber det utryghed.

»Affald bliver opfattet som symptom på manglende sammenhængskraft. Det er et symptom på, at ingen tager hensyn til hinanden, og den følelse avler noget utryghed og ensomhed,« forklarer Anette Juul.

Banedanmark vil ikke afvise, at de tager yderligere skridt for at komme affaldet til livs på stationerne.

»Det skal stå mål med problemets størrelse, så derfor må vi undersøge, om vi kan og bør omlægge vores indsatser,« siger Mads Thostrup.