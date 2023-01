Lyt til artiklen

Torsdag morgen er der både aflysninger og forsinkelser på togafgangene mellem Aarhus, Fredericia og Esbjerg.

Og det kommer til at stå på i timevis.

Togkaosset skyldes, at et arbejdstog, som blev brugt under nattens sporarbejde, er gået i stykker og spærrer et spor mellem Hedensted og Vejle.

»Banedanmarks folk arbejder på at få toget kørt væk,« skriver DSB og fortsætter:

»Det giver færre spor til rådighed, og der kører derfor færre tog mellem Aarhus, Fredericia og Esbjerg – foreløbig frem til kl. 10.«

Det er ikke den eneste dårlige nyhed til pendlerne.

»Vi kan desværre ikke skaffe busser til at køre mellem Vejle, Brejning, Børkop og Fredericia, og beklager de gener det giver her i myldretiden,« skriver DSB.

Pendlerne anbefales at tage de andre tog på strækningen – og at tjekke Rejseplanen før afrejse.

Er du mere end 30 minutter forsinket, træder DSBs Rejsetidsgaranti i kraft. Du kan søge om kompensation for din billet på DSBs hjemmeside.