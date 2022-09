Lyt til artiklen

Onsdag morgen er der togkaos flere steder på Sjælland.

Det skyldes to signalfejl, som skaber store problemer for pendlerne i morgentrafikken.

Kort før klokken 6 meldte P4 Trafik København og Sjælland om en signalfejl ved Køge Nord Station, som er skyld i, at der ikke kører tog mellem Køge Nord og Ringsted.

»Der bliver indsat togbusser i timedrift. Øvrige tog fra København kører via Roskilde. Desuden er der spredte aflysninger for at give plads via Roskilde,« skriver P4 Trafik.

DSB oplyser, at alle tog fra København mod Ringsted, Fyn og Jylland i øjeblikket kører via Roskilde på grund af signalfejlen.

I den modsatte retning kører togene efter planen.

»Fejlen giver også ændringer for tog til/fra Holbæk/Kalundborg,« skriver DSB på Twitter.

Mindre end en halv time efter den første melding om signalfejlen ved Køge Nord var den også gal et andet sted.

Denne gang på Klampenborg Station, hvor en signalfejl onsdag morgen giver massive trafikale problemer på Kystbanen.

Strækningen mellem Helsingør og København er ramt af aflysninger og forsinkelser, skriver P4 Trafik.

Opdateres....