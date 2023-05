Der er tirsdag morgen problemer med togtrafikken flere steder i landet

Sådan skriver DR P4 Trafik.

Det er de sjællandske rejsende, der må begynde dagen med udofdringer på den skinnebårne transportfront.

For fra morgenstunden kører der ikke tog over Øresundsbroen – hvilket skyldes en fejl på et sporskifte på Peberholm.

Desuden kører der fra tidligt morgen ingen tog mellem Køge og Næstved – det skyldes et strandet tog på strækningen, der blokerer. Her er der kort efter kl. 6 ved at blive indsat togbusser.

Opdateres …