Der er sket en personpåkørsel ved Vedbæk Station.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

»Vi kan derfor ikke køre med togene mellem Rungsted og Skodsborg/Klampenborg,« lyder det desuden.

DSB oplyser, at der er bestilt togbusser, som forventes at have afgang fra klokken 16.30.

De kører mellem Rungsted og Klampenborg med stop i både Vedbæk og Skodsborg.

»På nuværende tidspunkt ved vi ikke så meget om, hvornår vi kan genoptage kørslen, men forventer det bliver omkring klokken 18.30,« skriver DSB.

På DSBs hjemmeside kan du få information om, hvor og hvornår togbusserne kører.

Til B.T. fortæller vagtchefen hos Nordsjællands Politi, at en 33-årig mand er afgået ved døden.

De pårørende er underrettet.

Opdateres …