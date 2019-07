Togene holdt fredag eftermiddag stille mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn.

Det skrev DSB på Twitter.

DSB oplyste, at det skyldtes, at politiet arbejdede på strækningen.

Politiet skrev på Twitter, at opholdet i togtrafikken skyldtes, at to personer var observeret på skinnerne.

En halv time efter trafikken blev stoppet, og politiet havde gennemsøgt området, blev togtrafikken genoptaget.