OPDATERING: Fejlen er nu rettet igen og togtrafikken er genoptaget.

Sidder man i et DSB tog der skal kører over Fyn, må man forvente forsinkelser på togtrafikken, skriver DSB på deres hjemmeside.

Ifølge hjemmesiden vil man som passagerer opleve, at nogle toge kan blive aflyst og erstattet med togbusser.

Klokken 13:08 oplyste DSB at togene mellem Nyborg og Odense holdt helt stille grundet fejl på et sporskifte.

Det vides dog ikke, hvor længe togene på det tidspunkt havde holdt stille.

DSB meddelte videre, at man hurtigt havde tilkaldt Banedanmarks teknikere for at rette fejlen.