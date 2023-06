Togrejsende må mandag morgen væbne sig med en god portion tålmodighed.

Der er nemlig en del aflysninger og forsinkelser, skriver både DSB og P4 Trafik.

Fra morgenstunden er flere tog på Sjælland aflyst på grund af en arbejdsnedlæggelse blandt DSBs klargøringspersonale, skriver P4 Trafik.

I det jyske giver et overgravet kabel mellem Hovedgaard og Skanderborg længere rejsetid og færre tog mellem Aarhus og Fredericia.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

»Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, men vi har endnu ingen prognose for, hvornår vi igen begynder at køre tog på strækningen,« skriver DSB.

Det betyder, at eneste tog fra Aahus H er InterCity Lyn, og fra Fredericia er eneste tog InterCity.

Regional tog kører ikke mellem Aarhus H og Fredericia.

Rejsende til og fra Brejning, Børkop og Hedensted skal med togbus mellem Horsens og Fredericia med stop i Hedensted, Brejning og Børkop.

Internationale tog til og fra Tyskland kører ikke mellem Aarhus H og Fredericia i begge retninger.

Du kan læse mere om trafikken på Rejseplanen.