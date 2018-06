Tidligt mandag morgen holdt alle tog på Lille Syd-strækningen, Roskilde, Køge og Næstved, helt stille.

Nu kører der igen ét tog i timen mellem Roskilde og Køge, ligesom der er indsat Togbusser mellem Køge og Næstved. Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Årsagen til, at alle tog tidligere mandag morgen holdt helt stille på strækningen, var, at et arbejdskøretøj holdt og spærrede ude på strækningen.

'På Lille Syd (Roskilde-Køge-Næstved) kan vi i øjeblikket ikke køre efter planen, da et nedbrudt arbejdskøretøj spærrer en del af strækningen', oplyser DSB på sin hjemmeside.

DSB minder samtidig om, at du kan benytte Rejsetidsgarantien, hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket.

