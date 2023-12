Flere tog holder lige nu stille i det sønderjyske, hvor der mandag sidst på eftermiddagen er sket en personpåkørsel.

DR P4 Trafik skriver, at togene holder stille mellem Padborg St og Rødekro St og mellem Kliplev og Rødekro, og DSB bekræfter over for B.T., at der er tale om en personpåkørsel.

Flere tog er derfor nu forsinket, og andre er delvist aflyst.

Over for B.T. oplyser DSB desuden, at der er tilkaldt togbusser, der vil køre fra Sønderborg til Vojens og herfra videre til Fredericia.

Dertil kommer, at der er indsat togbusser, som skal køre fra Rødekro til Flensburg, skriver DSB.