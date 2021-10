Togene mellem Odense og Fredericia holder stille fredag formiddag.

Det skyldes ifølge DSB og Banedanmark en nedrevet køreledning.

På nuværende tidspunkt er der kun et farbart spor på strækningen mellem Kauslunde og Ejby, og det betyder altså aflyste tog.

Ifølge Banedanmarks pressevagt arbejdes der på at løse problemet, men indtil videre er prognosen, at det vil tage indtil klokken 13.00 at udbedre fejlen.

DSB oplyser, at der er bestilt togbusser til at fragte de rejsende fra Fredericia til Odense.

Opdateres …