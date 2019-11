Togene holder i øjeblikket stille mellem Skanderborg St. og Aarhus H.

Det skyldes en personpåkørsel ved Hørning, oplyser DSB på Twitter.

DSB ved endnu ikke, hvornår togene kører igen.

DSB oplyser dog, at der arbejdes på at bestille togbusser til at køre mellem Fredericia og Aarhus H.

Opdateres...