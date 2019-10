Der kører heller ingen tog mellem Vejle og Jelling tirsdag.

Et jordskred i jenbanedæmningen i Grejsdalen tæt på Grejs Bakke giver nemlig fortsat problemer for togtrafikken mellem de to byer.

Tirsdag er togdriften på strækningen fortsat indstillet, og passagerne må benytte togbusser i stedet.

Det oplyser Banedanmark til B.T. tirsdag morgen.

For at få banen klar efter dæmningsskredet i Grejsdalen skal vi bygge en 20 meter lang væg ind i jernbanedæmningen for at stabilisere den.

Derfor må vi forlænge prognosen til klokken 18 tirsdag.

Læs mere om jernbanedæmninger og sporets opbygning:https://t.co/DCm4BC6FNq pic.twitter.com/Lxxapv7Wec — Banedanmark (@banedanmark) September 30, 2019

»Vores entreprenør arbejder på at bygge en 20 meter lang væg, som skal holde jorden væk fra skinnerne, og på nuværende tidspunkt regner vi med, at det kommer til at tage resten af dagen,« fortæller pressemedarbejder Ebbe Jung Josefsson.

På nuværende tidspunkt regner Banedanmark med, at der først bliver åbnet op for tog igen omkring klokken 18, men man gør status på arbejdet først på eftermiddagen.

Passagererne opfordres til at følge med på Rejseplanen.dk.

Problemer med jordskredet opstod, fordi en støttemur flyttede sig, og en smule af jernbanedæmningen derfor skred en smule.

»Det ser ikke ud af så meget, men vi er nødt til at lade sikkerheden komme først. Derfor er togdriften indstillet,« sagde Morten Lykke-Hansen, chef for fra forst, geoteknik og afvanding hos Banedanmark til Vejle Amts Folkeblad mandag.

Banedanmark formoder, at det er weekendens store regnmængder, der er årsagen til problemerne.

Grejsdalen er nemlig et udsat område, når der kommer meget vand.

Af samme grund har Banedanmark en fast procedure med at overvåge strækningen, når det regner voldsomt.